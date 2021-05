Etter en positiv start har stemningen steget på Wall Street.

Investorene liker at antallet jobless claims i forrige uke falt til sitt laveste under coronakrisen, men legger åpenbart mindre vekst på at Philly Fed-indeksen kom inn godt under forventning.

– Jobless claims-tallene viser igjen at vi er på vei i riktig retning. Inflasjon har spilt hovedrollen, men husk at Federal Reserves mandat er toegget, med sysselsetting på den andre siden, sier investeringsdirektør Mike Loewengart i E-Trade Financial til CNBC.

Spekulativ revansj

Tesla, halvlederaksjer og andre spekulative papirer revansjerer seg etter gårsdagens smell, med førstnevnte opp over 2 prosent. Bitcoin er oppe i over 39.000 dollar etter å ha vært nede i rundt 30.000 dollar onsdag, i kjølvannet av Kinas varsel om forbud mot kryprotransaksjoner.

Bitcoin var tidligere torsdag oppe i over 42.000, men falt tilbake etter at også amerikanske myndigheter innfører restriktive tiltak.

Coinbase stiger over 2 prosent etter at Wedbush har tatt opp dekning av kryptobørs-aksjen med en outperform-anbefaling.

Cisco var først ned over 3 prosent, men er nå litt opp etter å ha kommet med en svakere enn ventet guiding for inneværende kvartal. Vi tar også med at Oatly spretter opp 27 prosent på sin Nasdaq-debut.

