Etter tre røde dager er det igjen grønt på Wall Street

De tre ledende børsindeksene på Wall Streets endte torsdagen alle i grønt. Blant de tre var det den industritunge indeksen Dow Jones som hadde den mest beskjedne oppgangen. Den steg med 0,55 prosent til 34.082. S&P 500 steg med 1,06 prosent, til 4.159. VIX-indeksen som måler den forventede usikkerheten på S&P 500 de neste 30 dagene falt med hele 6,99 prosent, til 20,63. Det tyder på lavere forventet usikkerhet fremover.

Teknologiindeksen Nasdaq gjorde det desidert best med en økning på 1,77 prosent, til 13.535. Den ble spesielt dratt opp av Tesla som steg med 4,15 prosent til 586 dollar aksjen. God hjelp fikk den også av Apple-aksjen som steg 2,07 prosent til 127 dollar per aksje. Coinbase steg med 3,83 prosent til 233,40 dollar aksjen, etter at Wedbush tok opp dekning av kryptobørs-aksjen med en outperform-anbefaling. Verdien av Alphabet sin aksje steg med 1,56 prosent, til 2.310,98 dollar. Microsoft steg 1,38 prosent til 246,48, Amazon steg 0,49 prosent til 3.247,68 dollar, og Facebook-aksjen steg 1,60 prosent til 318,61 dollar.

Investorene liker at antallet «jobless claims» i forrige uke falt til sitt laveste under coronakrisen, men legger mindre vekt på at Philly Fed-indeksen kom inn godt under forventning.

Renten på den amerikanske tiåringen falt 4,8 basispunkter til 1,635 prosent.

Som følge av forventningene om lettelser i sanksjonene mot Iran forventes det at Brent-tilbudet vil øke, melder CNBC. Grunnleggende økonomisk teori tilsier at ved økt tilbud synker prisen. Slikt reagerte også oljemarkedene. Et fat nordsjøolje hadde en verdinedgang på 2,57 prosent til 64,95 dollar fatet. WTI-oljen sank 2,07 prosent til 62,05 dollar fatet.

Bitcoin har i løpet av de siste 24 timene hentet inn noe av fallet og stiger 2,15 prosent til 40.453 dollar per mynt. Det tilsvarer 335.828 norske kroner. Det til tross for at den amerikanske finansministeren Janet Yellen torsdag la frem forslag om innstramninger i reguleringene rundt kryptovaluta.