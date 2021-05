Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,37 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,45 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,21 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,32 prosent, Sensex i India klatrer 1,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,01 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,09 prosent.

Nøkkeltall

Fra Japan har det kommet ferske tall fredag. Blant annet falt innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien til 52,5 i mai, ned fra 53,6 måneden før.

PMI for servicesektoren endte på 45,7, ned fra 49,5 i april. En indeks på over 50 indikerer at aktivitetsnivået i økonomien er økende.

De japanske konsumprisene endte i april på minus 0,4, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.

Kjerneinflasjonen falt 0,1 prosent, mens det her var ventet en nedgang på 0,2 prosent.