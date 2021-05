Fredriksen-aksje og biotek-rakett stiger markant på Oslo Børs

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.081,40, opp 0,39 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 830 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,25 prosent til 65,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,57 prosent til 62,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Fremgang i samtalene knyttet til atomavtalen mellom Iran og USA var ifølge TDN Direkt med på å dra ned prisene torsdag.

– Selv om blekket ikke er tørt ennå og flere problemer gjenstår å løses, ser det ut til at det er gjort signifikant fremgang i samtalene i Wien, og ytterligere 1 million fat olje pr dag fra Iran ser ut til å potensielt treffe markedet mot slutten av andre halvår, sier Helima Croft i Capital Markets, ifølge nyhetsbyrået.

Adm. direktør Vandana Hari i Vanda Insights mener gårsdagens nedgang kan ha vært en overreaksjon ettersom uttalelser Iran ofte smører tykt på i deres uttalelser, samtidig som det har vært relativt stille fra USA.

– «The Devil is in the details» og markedet burde vente flere nyheter fra neste ukes forhandlinger for å se om man kommer til enighet, sier hun, ifølge TDN Direkt.