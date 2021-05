Analytiker-grep løfter flere aksjer på sterk Oslo Børs

Hexagon Composite og Hexagon Purus stiger henholdsvis 5,60 prosent til 38,08 kroner og 3,22 prosent til 34,54 kroner fredag morgen.

Førstnevnte meldte i morges at de vil gjennomføre et tilbakekjøpsprogram på inntil én million aksjer, mens det fra Hexagon Purus ble meldt om at styremedlem har sikret seg flere aksjer i selskapet.

Nordic Semiconductor ble en av torsdagens mest omtalte aksjer etter at oppkjøpsrykter sendte den opp nesten 10 prosent. Fredag er aksjen opp 1,12 prosent til 216,40 kroner.

Alfred Berg-forvalter Petter Tusvik sier til Finansavisen at han tror Nordic Semiconductors tunge teknologiinvesteringer vil gi seg utslag i ytterligere kursoppgang.

I rødt

Techstep har gjennomført en rettet emisjon med et bruttoproveny 100 millioner kroner, for å finansiere kontantvederlaget i Famoc-oppkjøpet, og emisjonen ble garantert av blant andre Jan Haudemann-Andersen.

Aksjen faller fredag formiddag 4,04 prosent til 4,51 kroner, som en av dagens mest omsatte.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag formiddag opp 0,71 prosent til 65,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,08 prosent til 62,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Fremgang i samtalene knyttet til atomavtalen mellom Iran og USA var ifølge TDN Direkt med på å dra ned prisene torsdag.

Adm. direktør Vandana Hari i Vanda Insights mener gårsdagens nedgang kan ha vært en overreaksjon ettersom uttalelser Iran ofte smører tykt på i deres uttalelser, samtidig som det har vært relativt stille fra USA.

– «The Devil is in the details» og markedet burde vente flere nyheter fra neste ukes forhandlinger for å se om man kommer til enighet, sier hun, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 1,11 prosent til 178,56 kroner, mens Aker BP er opp 0,92 prosent til 241,40 kroner.