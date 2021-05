Den gode stemningen på Oslo Børs fortsatte inn mot pinsehelgen, og hovedindeksen endte på 1.096,96 fredag, tilsvarende en oppgang på 1,83 prosent.

Hovedindeksen har aldri sluttet høyere. Forrige sluttrekord var 1.092,33, satt 7. mai i år. «All-time high» intradag er fortsatt 1.102,77, satt 29. april.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6,73 milliarder kroner.

Wall Street stiger fra start i fredagens handel, mens de toneangivende Europa-børsen også er i pluss. Tyske DAX er opp 0,5 prosent.

Oljeprisen opp igjen

Etter å ha vært under press de siste dagene, trekker oljeprisen markant opp fredag. Brent-oljen står i 66,40 dollar fatet etter en oppgang på 2 prosent, mens WTI-oljen stiger 2,4 prosent.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,94 dollar fatet ved stengetid torsdag.

Presset på oljeprisen kommer fra angivelig fremgang i samtalene knyttet til atomavtalen mellom Iran og USA, men Vanda Insights-direktør Vandana Hari mener prisfallet de siste dagene kan ha vært en overreaksjon da Iran ofte smører tykt på i deres uttalelser, samtidig som det har vært relativt stille fra USA.

Senior oljeanalytikere Helge André Martinsen i DNB Markets viser i dagens oppdatering til at president Rouhani på iransk statlig TV har sagt at en hovedavtale er på plass, og at diplomater tar seg av detaljene før en endelig avtale sluttføres.

Equinor steg 1,5 prosent til 179,28 kroner, Aker BP endte opp 2,1 prosent til 244,10 kroner.

Ny Fredriksen-rekord

Resultatsesongen fortsatte å sette sitt preg på handelen. Etter Golden Ocean torsdag, la et annet John Fredriksen-dominert rederi frem rekordtall fredag. Flex LNG doblet inntektene i kvartalet, og ble belønnet med 5,8 prosent oppgang til 116 kroner.