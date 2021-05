Stemningen har dabbet noe av på Wall Street siden åpningen. Teknologisektoren er igjen under press, og bitcoin faller 6 prosent til 37.062 fredag kveld.

Dow Jones er opp 0,3 prosent til 34.193,28, men Nasdaq trekker ned 0,4 prosent til 13.482,72. Den bredere S&P 500-indeksen er marginalt ned til 4.157,71.

Kryptoduo i rødt

Kryptoaksjer som Coinbase og MicroStrategy faller henholdsvis over 2 og 4 prosent. Tesla er omtrent uendret på 586,66 dollar.

Halvlederkjempen Nvidia stiger rundt 3 prosent etter å ha annonsert en 4-for-1 aksjesplitt. Oppgangen kommer til tross for at splitten ikke tilfører noe verdi til aksjen.

Svenske Oatly, som steg 18 prosent på torsdagens Nasdaq-debut, legger på seg nye 9 prosent fredag.

PMI-rekord

På makrofronten steg optimismen blant innkjøpssjefene (PMI) i amerikansk industrisektor til rekordhøye nivåer i mai, det vil si til 61,5 fra 60,5 i april.

– Det første store makrotallet for mai var veldig sterkt. Vi vet allerede at Fed vurderer å trappe ned de pengepolitiske lettelsene, og dette tallet bør få dem til å tenke litt hardere på det. Men aksjer bør klare seg bra så lenge Fed ikke signaliserer en nedtrapping før november, skriver Vital Knowledge-gründer Adam Crisafulli ifølge CNBC i et notat.

Salget av bruktboliger kom derimot inn på den skuffende siden, etter å ha falt 2,7 prosent på månedsbasis i april til en årsvekst på 5,85 millioner enheter. Konsensus var 2,0 prosent vekst.

