Børsen i New York åpnet fredag rett opp, men stemningen dempet seg utover dagen. Teknologisektoren var igjen under press, og bitcoin faller 10 prosent til 35.971 dollar pr. enhet fredag kveld.

Dow Jones endte opp 0,4 prosent, mens Nasdaq trakk ned 0,6 prosent. Den bredere S&P 500-indeksen endte ned 0,1 prosent.

På makrofronten steg optimismen blant innkjøpssjefene (PMI) i amerikansk industrisektor til rekordhøye nivåer i mai, det vil si til 61,5 fra 60,5 i april.

– Det første store makrotallet for mai var veldig sterkt. Vi vet allerede at Fed vurderer å trappe ned de pengepolitiske lettelsene, og dette tallet bør få dem til å tenke litt hardere på det. Men aksjer bør klare seg bra så lenge Fed ikke signaliserer en nedtrapping før november, skriver Vital Knowledge-gründer Adam Crisafulli i et notat.

Salget av bruktboliger kom derimot inn på den skuffende siden, etter å ha falt 2,7 prosent på månedsbasis i april til en årsvekst på 5,85 millioner enheter. Konsensus var 2,0 prosent vekst.

Amerikanske Deere, som produserer maskiner for jordbruket samt bygg- og anleggssektoren, leverte overraskende sterke tall for første kvartal. Inntjeningen ble 5,68 dollar pr. aksje, mens konsensusestimatet lå på 4,52 dollar. Også topplinjen var betydelig bedre enn ventet, og i tillegg ble prognosen for hele regnskapsåret oppjustert. Nyheten bidro til å løfte Deeres aksjekurs 1,8 prosent.

Kryptoaksjer som Coinbase og MicroStrategy falt henholdsvis over 3,4 og 5 prosent. Tesla endte ned 0,6 prosent.

Halvlederkjempen Nvidia stiger 2,8 prosent etter å ha annonsert en 4-for-1 aksjesplitt. Oppgangen kommer til tross for at splitten ikke tilfører noe verdi til aksjen.

Svenske Oatly, som steg 18 prosent på torsdagens Nasdaq-debut, legger på seg nye 9,8 prosent fredag.