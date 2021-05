Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,56 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,60 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,26 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,59 prosent, Sensex i India stiger 0,32 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,64 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,50 prosent.

Tech-aksjer

Teknologi-aksjene er ifølge CNBC i fokus på de asiatiske børsene tirsdag.

Hongkong-noterte Kuaishou Technology faller over 8 prosent, til tross for at de mandag meldte om en økning i førstekvartalsomsetningen på over 36 prosent.

Blant andre kinesisk eide, Hongkong-noterte aksjer var det blandet stemning. Tencent stiger 1,88 prosent, Alibaba klatrer 0,5 prosent, mens JD.com er ned 0,6 prosent.