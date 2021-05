Oslo Børs åpner opp – Norwegian pauset

Oslo Børs svinger mellom opp- og nedgang tirsdag morgen.

Rundt kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.094,13, ned 0,26 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for rett i overkant av 1,8 milliard kroner.

På det meste har hovedindeksen i dag vært oppe i 1.102,23, noe som svært er nært «all-time high» intradag. Den ble satt 29. april og er på 1.102,77.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,35 prosent til 68,18 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 65,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset i oljemarkedet er ifølge TDN Direkt denne uken rettet mot den femte runden med samtaler mellom USA og Iran, som etter planen vil starte opp i Wien senere i dag.

Ifølge det iranske utenriksdepartementet skal det fortsatt værer noen uenigheter mellom Iran og resten av verdensmaktene knyttet til gjeninnførelsen av atomavtalen.

– USAs innenriksminister helte kaldt vann over utsiktene for en gjeninnføring, og uttalte at det er ingen indikasjoner på at Iran vil overholde deres atomrelaterte forpliktelser, sier analytiker Sophie Griffiths i Oanda, ifølge TDN Direkt.