Ved lunsjtider ligger Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.093,6 poeng.

Biotech leder an

Aqua Bio Technology leder an på børsen med en oppgang på 12,6 prosent, etterfulgt av Nordic Nanovector som meldte om initielle lovende data fra Archer-1 fase 1b-studien, som undersøker Betalutin i kombinasjon med rituximab (RTX). Aksjen stiger 8,8 prosent på børsen.

Oljeserviceselskapet BW Offshore stiger 4,2 prosent etter at selskapet la frem sitt resultat for første kvartal, som ble bedre enn ventet. Selskapet besluttet å betale et utbytte på 0,035 dollar pr. aksje etter første kvartal, tilsvarende 0,29 kroner.

Tirsdag morgen meldes det at John Fredriksen har tegnet seg for 875 millioner kroner i Norwegian-emisjonen. Sundt-søsknene tar 770 millioner, mens Folketrygdfondet er tildelt aksjer for 300 millioner kroner. I morgentimene meldte Oslo Børs at aksjen blir suspendert, men på ettermiddagen åpnet handelen og kursen faller om lag 35 prosent.

Kjell Inge Røkkes Aker Solutions meldte tidligere om milliardkontrakt i havvind, og ved lunsj ligger aksjen opp 2,9 prosent.

Subsea 7 ligger opp 3,3 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpningen meldte at det har inngått en kontrakt i Brasil med en verdi på mellom 4,2 og 6,3 milliarder kroner.

Tungvekteren Nel ligger an som dagens mest omsatte aksje på børsen, der kursen faller 7,3 prosent etter å ha steget tosifret i forrige uke.

Kahoot stiger 7,7 prosent ved lunsj. Siden onsdag forrige uke er kursen opp 15,8 prosent.

Plastresirkuleringsselskapet Quantafuel stiger 11,8 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat brent-olje for 68,0 dollar, en nedgang på 0,6 prosent i løpet av dagen.

Fokuset i oljemarkedet er ifølge TDN Direkt denne uken rettet mot den femte runden med samtaler mellom USA og Iran, som etter planen vil starte opp i Wien senere i dag.

Ifølge det iranske utenriksdepartementet skal det fortsatt værer noen uenigheter mellom Iran og resten av verdensmaktene knyttet til gjeninnførelsen av atomavtalen.

– USAs innenriksminister helte kaldt vann over utsiktene for en gjeninnføring, og uttalte at det er ingen indikasjoner på at Iran vil overholde deres atomrelaterte forpliktelser, sier analytiker Sophie Griffiths i Oanda, ifølge TDN Direkt.