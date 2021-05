Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 13.747,69 poeng mens Dow Jones står i 34.483,17 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.210,35 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,60 prosent. Tesla og Apple stiger henholdsvis 0,8 prosent og 0,6 prosent.

«Positiv utvikling i smittetallene, samt et lite fall i de lange rentene bidro til optimisme blant investorene. Lavere renter gjør selskapenes fremtidige inntekter mer verdt, derfor toppet vekstaksjene listene i går», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Samtidig minner Berntsen om at den underliggende trenden i rentene er oppadgående, gitt forventninger om økt vekst og inflasjon lenger frem i tid.

Handelsbanken mener frykt for tiltakende inflasjon og muligheten for at sentralbanken i USA må stramme inn pengepolitikken tidligere enn planlagt har preget finansmarkedene den siste tiden.

«I går ble trolig markedssentimentet trukket opp av uttalelser fra Brainard, medlem av den pengepolitiske komiteen i Fed, om at sentralbanken vil tolerere høy inflasjon på kort sikt og at pengepolitikken vil holdes svært ekspansiv en god stund til», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Tirsdag har det blitt kjent at de amerikanske boligprisene steg med 1,4 prosent i mars sammenlignet med måneden før.