Norwegian ble dagens børstaper etter kapitalinnhenting

Oslo Børs endte med en nedgang på 0,55 prosent til 1.090,97 poeng tirsdag.

Dagens bevegelser

Norwegian endte opp som dagens børstaper etter at selskapet fullførte sin kapitalinnhenting. Handelen ble stanset fra børsåpning til klokken 13, da aksjekursen stupte så mye som 37 prosent. Kursen hentet seg imidlertid noe inn i løpet av timene, og aksjen endte med en nedgang på 18,1 prosent.

Shippingselskapet Klaveness Combination Carriers endte opp 2,4 prosent etter en melding om at selskapet har overtatt skipet «MV Balzani» fra New Yangzi Shipyard i Kina.

SAS ' Oslo-noterte aksjer endte dagen ned 4,8 prosent til tross for at selskapet meldte at det har gjenåpnet 19 direkteruter.

Nordic Semiconductor steg 4,8 prosent til en ny toppnotering etter at DNB Markets har funnet chipper fra Nordic Semiconductor i Apples nye 4K TV.

Nordic Nanovector meldte om initielle lovende data fra Archer-1 fase 1b-studien, som undersøker Betalutin i kombinasjon med rituximab (RTX), og endte opp 9,6 prosent.

Oljeserviceselskapet BW Offshore steg 2,5 prosent etter at selskapet la frem sitt resultat for første kvartal, som ble bedre enn ventet. Selskapet besluttet å betale et utbytte på 0,035 dollar pr. aksje etter første kvartal, tilsvarende 0,29 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker Solutions meldte om milliardkontrakt i havvind, og endte opp 3,0 prosent.

Subsea 7 steg 3,2 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpningen meldte at det har inngått en kontrakt i Brasil med en verdi på mellom 4,2 og 6,3 milliarder kroner.

Nel bidro i stor grad til at børsen endte med nedgang, der tungvekteren falt 6,1 prosent i løpet av dagen. Av de andre tungvekterne på børsen falt Norsk Hydro 3,0 prosent og Bakkafrost 2,7 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat Nordsjøolje (brent spot) ligger ved stengetid for Oslo Børs ned 0,1 prosent til 68,34 dollar.

WTI-oljen omsettes for 65,86 dollar, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

Fokuset i oljemarkedet er ifølge TDN Direkt denne uken rettet mot den femte runden med samtaler mellom USA og Iran, som etter planen vil starte opp i Wien senere i dag.

Ifølge det iranske utenriksdepartementet skal det fortsatt værer noen uenigheter mellom Iran og resten av verdensmaktene knyttet til gjeninnførelsen av atomavtalen.