Flat dag på Wall Street

(Saken oppdateres.)

Da børsene på Wall Street tirsdag stengte hadde mandagens oppgang flatet ut. Blant de ledende markedsindeksene gikk industriindeksen Dow Jones ned 0,24 prosent til 34.311. Samleindeksen S&P 500 gikk ned 0,22 prosent til 4.188. VIX-indeksen som måler den forventede risikoen på S&P de neste 30 dagene steg 2,17 prosent til 18,80. Teknologiindeksen Nasdaq gikk nesten i null, med en beskjeden nedgang på 0,03 prosent til 13.657.

Plattformen for kryptohandel, Coinbase, steg kraftig i løpet av dagen. Den gikk opp med hele 7,59 prosent, til 242,40 dollar per aksje. I følge Marketwatch kommer oppgangen som følge av at J.P. Morgan-analytiker Kenneth Worthington anbefalte kjøp av selskapet, da det har en "nøkkelposisjon" i det amerikanske markedet for kryptohandel. Coinbase ble notert på Nasdaq i april.

Selskapet som hadde den desidert største oppgangen på Nasdaq var Pieris Pharmaceuticals som steg hele 103 prosent til 3,76 dollar aksjen. Oppgangen kommer etter at Boston-selskapet kunngjorde en avtale med det sveitsiske legemiddelselskapet Roche verdsatt til over 1,4 milliarder dollar, eller 11,63 milliarder kroner, melder Marketwatch.

Blant de største aksjene var det ikke særlig til endringer å skrive hjem om. Alphabet steg 0,08 prosent, til 2.362 dollar per aksje. Tesla gikk ned 0,29 prosent til 604 dollar. Microsoft gikk opp 0,37 prosent til 251 dollar aksjen.

Blant de største steg Facebook mest, med 0,97 prosent til 327 dollar per aksje.

Amazon, som tirsdag ble saksøkt av riksadvokaten, gikk likevel opp med 0,43 prosent til 3.260 dollar per aksje.

Det var heller ikke store endringer i oljeprisen. Verdien av et fat med nordsjøolje falt med marginale 0,01 prosent til 68,46 dollar fatet. WTI-oljen sank 0,26 prosent, til 65,89 dollar fatet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen sank med 5,4 basispunkter, til 1,554 prosent.

Verdien av Bitcoin har i løpet av de siste 24 timene falt med 3,61 prosent, til 37.754 dollar per mynt.