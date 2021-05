Norwegian stiger markant – Play Magnus fyker opp etter solid vekst

Oslo Børs svinger mellom opp- og nedgang onsdag morgen.

Etter en drøy times handel står hovedindeksen i 1.092,41, opp 0,13 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,50 prosent til 68,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,35 prosent til 66,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

TDN Direkt melder at prisene holder seg oppe som følge av bedre etterspørsel inn mot kjøresesongen på den nordre halvkule, samt flere lettelser i koronarelaterte restriksjoner veier opp for bekymringene over mer iransk olje på markedet.

– Oljeprisene er i en «vent og se»-modus frem til den femte runden med samtaler knyttet til atomavtalen er ferdig. Energi-tradere trenger å vite hvor mye iransk olje som kommer til å treffe markedet, sier senior analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,96 prosent til 179,06 kroner. Selskapet meldte i morges at de sammen med RWE og Hydro nå skal søke norske myndigheter om utvikling av en stor havvindpark i Nordsjøen.

Opptur

Norwegian har onsdag skiftet retning, og stiger nå 14,60 prosent til 21,66 kroner.

Flyaksjen var gårsdagens børstaper etter at selskapet fullførte sin kapitalinnhenting. Handelen ble stanset fra børsåpning til klokken 13, da aksjekursen stupte så mye som 37 prosent. Kursen hentet seg imidlertid noe inn i løpet av timene, og aksjen endte med en nedgang på 18,1 prosent.

Sjakkselskapet Play Magnus leverte solid vekst i første kvartal og hever guidingen. Det sender aksjen opp 11,91 prosent til 20,30 kroner.

Selvaag Bolig har aldri før solgt så mange boliger, og økte driftsinntektene til 568 millioner kroner. Aksjen styrkes 2,35 prosent til 61,00 kroner.

I rødt

Nordic Nanovector faller tungt, og er nå ned 15,91 prosent til 26,10 kroner.

Selskapet meldte tirsdag om om initielle lovende data fra Archer-1 fase 1b-studien , som undersøker Betalutin i kombinasjon med rituximab (RTX), og endte opp 9,6 prosent. Onsdag morgen har biotekselskapet lagt frem førstekvartalstall, og færre ansatte senket driftskostnadene.

Kvartalsrushet fortsetter, og DOF er ett av selskapene som har lagt frem tall. Rederiet tapte 800 millioner kroner i første kvartal, hvorav nedskrivninger stod for over halvparten. Aksjen faller nå 4,17 prosent til 0,57 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene faller DNB 1,60 prosent til 182,00 kroner, mens John Fredriksen-dominert Golden Ocean svekkes 2,94 prosent til 80,75 kroner. Sistnevnte er imidlertid fortsatt opp over 100 prosent hittil i år.