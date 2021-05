Straffes hardt etter onsdagens tall

- - - - - - -

Onsdag ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.091,82 poeng, opp 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner. Et fat Nordsjøolje omsettes for 68,83 dollar, opp 0,4 prosent.

Store selskaper som Hydro og Yara stiger henholdsvis 0,7 prosent og 0,3 prosent mens DNB faller 1,9 prosent.

– Oljeprisene er i en «vent og se»-modus frem til den femte runden med samtaler knyttet til atomavtalen er ferdig. Energi-tradere trenger å vite hvor mye iransk olje som kommer til å treffe markedet, sier senioranalytiker Edward Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN skal sammen søke norske myndigheter om utvikling av en stor havvindpark i Nordsjøen.

– Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser. En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim. Equinor stiger 0,7 prosent til 178,60 kroner.

Tirsdag meldte Nordic Nanovector om initielle lovende data fra Archer-1 fase 1b-studien, som undersøker Betalutin i kombinasjon med rituximab (RTX), noe som sendte aksjen opp 9,6 prosent. Onsdag presenterte selskapet sine kvartalstall, og da ble det klart at biotekselskapet fikk et resultat før skatt på minus 101,4 millioner kroner i første kvartal, mot et negativt resultat på 93,4 millioner kroner for et år siden. Aksjen faller 12,9 prosent til 27,04 kroner.

Play Magnus økte driftsinntektene til 4,6 millioner dollar i første kvartal, mot 1,1 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 3,9 millioner dollar, mot et tap på 2,0 millioner for et år siden. Play Magnus Group øker nå guidingen for ordreinngang i 2021 til 21-23 millioner dollar. Aksjen stiger 10,8 prosent til 20,10 kroner.

Thin Film Electronics hadde ingen driftsinntekter i første kvartal, mot 0,56 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte med et tap på 4,7 millioner dollar, mot et underskudd på 3,1 millioner dollar i fjorårets første kvartal. Aksjen stiger 1,3 prosent til 0,81 kroner.

Tirsdag falt Norwegian 18,1 prosent etter at restruktureringsplanene ble kjent. Onsdag stiger aksjen 31,2 prosent til 24,80 kroner.