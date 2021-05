Norwegian-rally på Oslo Børs

- - - - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.089,67 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,7 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,18 dollar, ned 0,6 prosent.

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN skal sammen søke norske myndigheter om utvikling av en stor havvindpark i Nordsjøen. Equinor la på seg 0,6 prosent og sluttet på 178,40 kroner.

Onsdag meldte Norwegian at selskapet har fullført vilkårene for å forlate konkursbeskyttelsen. Samtidig har det blitt kjent at den tidligere sjefen for McKinsey i Norge, Svein Harald Øygard, er aktuell som ny styreleder i flyselskapet. Aksjen gikk opp 9,4 prosent til 20,69 kroner.

I første kvartal 2021 fikk Nordic Nanovector et resultat før skatt på minus 101,4 millioner kroner, mot et negativt resultat på 93,4 millioner kroner for et år siden. Aksjen falt 16,5 prosent til 25,92 kroner.

Play Magnus økte driftsinntektene til 4,6 millioner dollar i første kvartal, mot 1,1 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 3,9 millioner dollar, mot et tap på 2,0 millioner for et år siden. Selskapet øker nå guidingen for ordreinngang i 2021 til 21-23 millioner dollar. Aksjen gikk opp 8,8 prosent til 19,74 kroner.

Thin Film Electronics hadde ingen driftsinntekter i første kvartal, mot 0,56 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte med et tap på 4,7 millioner dollar, mot et underskudd på 3,1 millioner dollar i fjorårets første kvartal. Aksjen gikk opp 0,6 prosent til 0,81 kroner.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Carasent kjøper opp det svenske selskapet Metodika, og i den anledning ble det gjennomført en emisjon for å finansiere deler av kjøpet. Onsdag gikk aksjen opp 4,5 prosent til 35,80 kroner.

Idex Biometrics har mottatt en ekstra ordre for sine TrustedBio biometriske fingeravtrykssensorer fra en eksisterende kunde, ifølge en melding fra selskapet. Aksjen gikk opp 13,7 prosent til 2,38 kroner.