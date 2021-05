Aksje raser 90 prosent etter restrukturering – også Norwegian faller kraftig

Oslo Børs åpnet omtrent flatt torsdag morgen.

Like før kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.094,10, opp 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag formiddag ned 0,51 prosent til 68,39 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,61 prosent til 65,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor styrkes 0,20 prosent til 178,76 kroner, og Aker BP er opp 0,41 prosent til 242,40 kroner.

I rødt

Etter å ha vært pauset i børsåpningen, raser Norwegian nå 42,00 prosent til 12,00 kroner.

I morges la flyselskapets valgkomité frem sitt forslag til nytt styre, og bekreftet da at tidligere McKinsey-topp Svein Harald Øygard er ønsket som ny styreleder.



BW LPG faller 7,47 prosent til 60,70 kroner. Onsdag ettermiddag ble det kjent at Sohmen-Pau dominerte BW Group hyret inn Arctic og Pareto for et mulig salg av en blokk med aksjer i BW LPG . I morges kom meldingen om at det er solgt for 350 millioner.

Siem Offshore faller 89,06 prosent til 0,07 kroner. Onsdag ble det kjent at selskapet har gjennomført sin restrukturering og utstedt knappe 23 milliarder aksjer, hver med en pålydende verdi på 0,01 dollar. De nye aksjene er i handel fra og med i dag.

Resultatrushet fortsetter, og Odfjell Drilling leverte svakere resultater enn ventet. Det sender aksjen ned 10,47 prosent til 20,18 kroner.

Klatrer

Blant de mest omsatte stiger Nel torsdag morgen 1,78 prosent til 18,00 kroner. Norsk Hydro stiger 3,09 prosent til 52,00 kroner, mens Frontline er opp 2,06 prosent til 72,50 kroner.

Sistnevnte leverte i morges plusstall i svakt marked. Samtidig overlater John Fredriksen styrelederjobben til svenske Ola Lorentzon.

SAS klatrer 1,41 prosent til 1,94 kroner. Selskapet rapporterte i dag et nytt underskudd på 2,4 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig andre kvartal.