Spetalen-aksje i teten – to aksjer raser etter restrukturering

Alle Oslo Børs-selskapenes resultater for første kvartal kan du se her.

Omsetningstoppen

BW LPG er nest mest omsatt, etter BW Groups storsalg. Gassrederiets aksje er ned nær 10 prosent etter salget, til cirka 59 kroner.

Ellers er Nel opp 1,4 prosent til 17,90 kroner, Hydro stiger 3,9 prosent til drøyt 52 kroner, og REC Silicon er opp 7,6 prosent til 17,43 kroner. Silisiumprisene har steget så mye den seneste tiden at kinesiske kunder nå tar kontakt med det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet med forespørsel om leveranser.

Kahoot faller imidlertid 2,3 prosent til 64,60 kroner, mens Nordic Semiconductor er opp rundt en halv prosent torsdag ettermiddag.

Innen sjømat mener analytiker Bent Rølland at laksesektorens utsikter er gode, men han anbefaler at man satser på oppdrettere med betydelig ledig kapasitet. Her kan du se hvordan det ligger an med Røllands aksjeanbefalinger.

Mest ned, mest opp

Mest faller Siem Offshore , som handles ned hele 90 prosent til rundt 6 øre, i likhet med Norwegian etter gjennomført restrukturering.

Odfjell Drilling er ned drøyt 3 prosent til cirka 21,80 kroner etter sine kvartalstall torsdag morgen og Equinor-kontrakten sent onsdag. Kvartalstallene var svakere enn ventet.

Horisont Energi stiger rundt 12 prosent til 51,60 kroner. Onsdag opplyste selskapet at det har gjennomført en gjennomførbarhetsstudie for Barents Blue-prosjektet, som legger grunnlaget for Europas første storskala karbonnøytrale ammoniakkfabrikk, som vil inkludere karbonlagring offshore. Torsdag er det generalforsamling i selskapet, med Øystein Stray Spetalen blant de største aksjonærene.

Bak følger BW Epic Kosan, Ocean Sun og Aker Horizons.

SATS klatrer også etter gjenåpning av samfunnet og oppjustering fra SpareBank 1-analytiker. Aksjen er opp 4,5 prosent til 24,20 kroner.

John Fredriksens tankrederi Frontline har snudd ned etter oppgang tidligere på dagen, og er nå ned rundt en halv prosent, til rundt 71 kroner, etter å ha presentert overskudd i svakt marked.