Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 13.747,13 poeng mens Dow Jones står i 34.529,00 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.207,11 poeng.

På vinnerlisten finner vi Boeing og Coinbase som stiger henholdsvis 3,2 prosent og 0,7 prosent mens GameStop faller 5,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent.

«Inflasjonspøkelset (frykten for høyere inflasjon og renteoppgang) er ikke lenger et dominerende tema i markedet, dog dette kan raskt endre seg igjen dersom makrotallene fremover skulle komme inn på den sterke siden», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Brutto nasjonalprodukt i USA vokste i første kvartal med 6,4 prosent på annualisert basis, viser nye anslag for perioden fra amerikanske statistikkmyndigheter.

406.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 22. mai, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er det laveste antallet siden 14. mars i fjor, da det var 256.000. På forhånd var konsensus 425.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.642.000 pr. 15. mai. Dette er en nedgang på på 96.000 fra foregående uke, ifølge arbeidsdepartementet. Konsensus her var på forhånd 3.680.000.