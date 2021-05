Børsen til ny rekord – Norwegian halvert

Oslo Børs steg igjen torsdag, etter fall onsdag og tirsdag. Hovedindeksen endte opp 0,84 prosent til 1.098,87 poeng, den høyeste sluttnoteringen noensinne. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på hele 12,48 milliarder kroner.

Flere oljeaksjer trakk opp, etter at oljeprisene hentet inn fall fra tidligere på dagen. Brent-oljen var ved børsslutt uendret på 68,74 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 0,1 prosent til 66,22 dollar fatet. Tidligere på dagen var Brent-oljen langt nede på 65-tallet, etter å ha ligget på 68,18 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Equinor steg 0,8 prosent til 179,84 kroner, Aker BP steg 0,8 prosent til 243,30 kroner, BW Energy steg 2,7 prosent til 24,45 kroner og OKEA steg 2,3 prosent til 13,50 kroner. Sistnevnte øyner store synergier og en vesentlig cashflow-effekt fra reorganiseringen rundt riggen «Maersk Inspirer», som ble kunngjort torsdag.

Panoro Energy klatret 8,3 prosent til 19,16 kroner etter kvartalstall. Selskapet rigger seg nå for utbytter.

DNB ble mest omsatte aksje, med en kursoppgang på 1,3 prosent til 184,40 kroner og en omsetning på 966 millioner kroner. Orkla steg 2,3 prosent til 87,82 kroner på nest høyeste omsetning. Totalt var det åtte selskaper som ble omsatt for mer enn en halv milliard kroner torsdag, inklusive Kahoot, Mowi og Telenor.

REC Silicon steg 7,8 prosent til 17,46 kroner, løftet av silisiumpriser som stiger så mye at kinesiske kunder nå tar kontakt med selskapet med ønske om leveranser.

Norsk Hydro steg 6,2 prosent til 53,56 kroner etter 200-millionerskontrakt med kinesiske Innovation Group for datterselskapet Hycast. Deutsche Bank ser dessuten stor oppside for aksjen, som nå har mer enn doblet seg i kurs siden mai i fjor – og er mer verdt enn oppdrettsgiganten Mowi.

Torsdagens vinner ble imidlertid Øystein Stray Spetalen-satsingen Horisont Energi, som endte opp 8,6 prosent til 49,95 kroner. Selskapet har gjennomført en gjennomførbarhetsstudie for Barents Blue-prosjektet, som legger grunnlaget for Europas første storskala karbonnøytrale ammoniakkfabrikk, som vil inkludere karbonlagring offshore.

Torsdagens store tapere ble friskmeldte Norwegian og Siem Offshore , begge etter gjennomførte restruktureringer og tilførsel av mengdevis av nye aksjer i selskapene på Børsen.

Norwegian ble halvert i verdi gjennom dagen, med et kursfall på 49,2 prosent til 10,51 kroner. Forvalter Jan Petter Sissener oppmuntrer nå folk til å trå varsomt rundt flyaksjen.

Siem Offshore stupte på sin side hele 90,3 prosent til 6 øre.

BW LPG ramlet 11,5 prosent til 58,05 prosent etter at storeier BW Group solgte storpost onsdag kveld.

Den John Fredriksen-dominerte konkurrenten Avance Gas falt 3,8 prosent til 42,58 kroner. Rederiet kom med tall for første kvartal, der det oppnådde bedre driftsresultat tross ekstreme ratesvingninger.

Nordic Semiconductor steg 1,8 prosent til 232,40 kroner, til tross for at den britiske hedgefondsforvalteren Marshall Wace satser penger på at kursfesten er over for teknologiselskapet i denne omgang.