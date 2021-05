Børsen stiger til all-time high

DLT

Hovedindeksen på Oslo Børs står etter 40 minutters handel fredag i 1.103,71 etter en oppgang på drøye 0,4 prosent

Indeksen har dermed satt ny intradag all-time high, og denne lyder enn så lenge på 1.105,47. Den forrige rekorden var 1.102,77, satt 29. april i år. Utviklingen skjer etter at hovedindeksen torsdag satte ny sluttrekord på 1.098,87.

Utviklingen er som ventet, etter en positiv utvikling i Wall Street-futures, børsoppgang i Asia og stigende oljepriser.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 69,35 dollar fatet, som er opp fra rundt 68,80 dollar da børsen stengte torsdag.

På Oslo Børs stiger Equinor 0,5 prosent, mens Aker BP trekker opp 0,6 prosent.

Norwegian videre ned

Norwegian utmerker seg derimot negativt, og topper volumlisten med et fall på drøye 2 prosent til 10,28 kroner. Aksjen nærmer seg dermed stadig emisjonskursen på 6,26 kroner.

Blant tungvekterne utmerker Nel seg positivt, og stiger over 4 prosent uten selskapsspesifikke nyheter.

Flere meglerhus har jekket opp kursmålene i Norsk Hydro i kjølvannet av rekordresultatene i første kvartal, senest ved Deutsche Bank denne uken, og aksjen stiger 1,6 prosent så langt.

Avance Gas stiger over 2 prosent etter at flere meglerhus har oppjustert sine kursmål i kjølvannet av torsdagens kvartalstall. Konkurrenten BW LPG trekker opp nesten 4 prosent.

Børsdebutant rett opp

Vannrenseselskapet M Vest Water debuterer på Euronext Growth fredag, og det med oppgang fra emisjonskursen på 12,50 kroner. Aksjen stiger over 10 prosent til 13,81 kroner, men har på det høyeste i dag vært oppe i 16,50 kroner.

I den nevnte emisjonen fikk Trond Mohn og proffe investorer som Nordea, Hermine Midelfart og Edvin Austbø nesten alt, og samtlige privatinvestorer ble avspist med null.

Siem Offshore er nest sprekeste enkeltaksje så langt, og spretter opp over 10 prosent etter at selskapet la frem tall for første kvartal.

Smartklokkeprodusenten Xplora Technologies følger deretter på pluss drøye 9 prosent, mens Horisont Energi er opp over 8 prosent.

Full oversikt over kvartalsrushet her.

Til bunns etter tall

Kvartalsrapporten fra OHT blir ikke like godt mottatt, og aksjen faller 8,8 prosent. Bare Byggma faller mer, nærmere bestemt med over 10 prosent etter lansering av ny divisjon.

Blockchain-selskapet DLT trekker ned over 4 prosent etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport.

Blant tungvektere som utmerker seg negativt finner vi REC Silicon som faller over 3 prosent, mens Nordic Semiconductor er ned med drøye prosenten.