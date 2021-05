AMC suser til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 13.782,94 poeng mens Dow Jones står i 34.609,54 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.212,20 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent.

Verdien på AMC Entertainment Holdings økte torsdag med over 35 prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 26 prosent, noe som betyr at aksjen har mer enn doblet seg den siste uken. CNN skriver at amatørinvestorene nok en gang har fått øynene opp for kino-kjeden.

På vinnerlisten finner vi også GameStop og BioNTech som stiger henholdsvis 3,0 prosent og 1,2 prosent mens Coinbase faller 2,3 prosent.

Nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at de private inntektene i USA falt 13,1 prosent på månedsbasis i april. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 14,1 prosent. Det private forbruket økte i samme periode med 0,5 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,6 prosent. I april økte kjerne-PCE med 3,1 prosent på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 2,9 prosent.

Torsdag kom det gode indikatorer for amerikansk økonomi samtidig som nye tall viste at arbeidsmarkedet fortsetter å styrke seg.

«Godt nytt er ikke godt nytt for alle. De sterke økonomiske tallene var medvirkende til oppgangen i lange renter midt på dagen i går. I skrivende stund har økningen vært på ca. 4bp. Sammen med nyheter om et mer ekspansivt budsjett og Yellens forventninger om litt høyere inflasjon ut året, øker bekymringen i obligasjonsmarkedet for Feds neste trekk», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.