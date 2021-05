Nykommer ble dagens vinner på rekordbørs – OHT ble dagens taper og DNB solgte seg ned i Norwegian

Hovedindeksen steg 1,3 prosent til 1.112,86 og Oslo Børs avsluttet dermed også uken med oppgang til ny all-time high for 22. gang i år. Det ble omsatte aksjer for 5,1 milliarder kroner.

Ifølge aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets er Pris/Bok på Oslo Børs da 2,30. Det er 47 prosent høyere enn 10 års median og 44 prosent høyere enn 20 års median. Men Harper peker også på at samtidig som markedet prises høyt er det ikke noe høy korrelasjon mellom P/B og avkastning ett år frem i tid, melder TDN Direkt.

Vinnere og tapere

Av de 20 mest omsatte aksjene var det 16 som steg. De fire som falt var Norwegian, Orkla, Gjensidige og REC Silicon.

Nykommeren M Vest Water ble dagens vinner, med en oppgang på 15,20 prosent til 14,40 kroner. Aksjene i vannrenseselskapet ble på det høyeste omsatt for 16,50 kroner. I forbindelse med noteringen på Euronext Growth ble det gjennomført en emisjon i selskapet til en kurs på 12,50 kroner. I den nevnte emisjonen fikk Trond Mohn og proffe investorer som Nordea, Hermine Midelfart og Edvin Austbø nesten alt, og samtlige privatinvestorer ble avspist med null. MVM

OHT ble dagens taper, etter at selskapet meldte at det i første kvartal omsatte for 11,7 millioner dollar, ned fra 16,6 millioner dollar på samme tid i fjor. Aksjen falt 7,3 prosent til 26,80 kroner.

– Til tross for at OHT har levert under vår forventning over de siste kvartalene, drevet av svakhet i transportsegmentet, fortsetter vi å fremheve aksjen som en av våre langsiktige toppvalg innenfor fornybar-området, heter det fra Fearnley Securities, som ifølge TDN Direkt fremdeles har kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 30 kroner.

Solgte i Norwegian

Norwegian fortsatte nedturen til 10,15 kroner og ble dagens nest mest omsatte, etter Equinor, som sluttet på 181,68 kroner. Norwegian-aksjen faller dermed stadig nærmere emisjonskursen på 6,26 kroner.

DNB Asset Management meldte etter børsslutt at det hadde solgte 3,96 millioner aksjer i flyselskapet og at fond forvaltet av DNB Asset Management etter det eier 68,8 millioner aksjer i Norwegian, tilsvarende en eierandel på 9,80 prosent.

Fusjon i eiendom

Black Sea Property (BSP) og Bulgaria Eiendom Invest (BEI) meldte etter børsslutt at de har inngått en intensjonsavtale om en betinget sammenslåing av de to selskapene, der BSP-aksjonærene vil eie 80 prosent av aksjene i et sammenslått selskap, eksklusive aksjer som BSP planlegger å utstede i en betinget rettet emisjon med bruttoproveny på 10 - 13 millioner kroner til kurs tre kroner pr aksje, fremgår det av en børsmelding.