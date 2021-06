Ferske anbefalinger sender aksjer rett opp – Nel faller tungt

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 50 minutters handel står hovedindeksen i 1.117,85, opp 1,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Hovedindeksen har i dag satt ny all-time high intradag på 1.117,92.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,91 prosent til 70,08 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,94 prosent til 67,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen steg ifølge TDN Direkt mandag etter meldinger om at Opec+ sin tekniske komité (JTC) nå estimerer at oljelagrene vil avta raskt i andre halvdel av 2021, og at det ventes et strammere globalt marked fremover.

Det er ventet at oljekartellet vil holde seg til planen om en sakte tilbakeføring av produksjonskutt på 700.000 fat pr. dag i juni og 840.000 fat pr. dag i juli.

– Vi tror markedet vil kunne absorbere ytterligere tilbud, og venter dermed at kartellet vil bekrefte deres plan om en økning i produksjon over de neste to månedene (..) vår balanse viser også at Opec+ har rom for å kunne øke produksjonen senere i år, til tross for potensiell økning i iransk tilbud, sier analytikere i ING Economics, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 2,03 prosent til 183,30 kroner, mens Aker BP er opp 2,87 prosent til 251,00 kroner.

Opptur

Norwegian stiger 10,0 prosent til 12,43 kroner. Mandag endte aksjen opp 11,3 prosent.

SEB ser nå 42 prosent oppside i Norwegian-aksjen , og mener flyselskapet vil være i en relativt god posisjon etter at den krevende restruktureringsprosessen ble fullført onsdag forrige uke.

Også Atea styrkes etter en ny anbefaling, og aksjen er nå opp 5,45 prosent til 174,00 kroner. Arctic hever kursmålet på Atea-aksjen kraftig og anbefaler kjøp.

Ellers på vinnerlisten finner vi Byggma, som nå er opp 11,57 prosent til 54,00 kroner. Der ble det mandag gjennomført en aksjesplitt, hvor én gammel aksje ble til ti nye.

I rødt

Nel faller tirsdag morgen 7,29 prosent til 16,82 kroner som dagens mest omsatte aksje.

Ellers blant tungvekterne er det lite rødt. Unntakene er Rec Silicon som svekkes 0,34 prosent til 17,44 kroner og Kahoot, som nå er ned 1,73 prosent til 65,15 kroner. Scatec er ned 1,92 prosent til 219,50 kroner.