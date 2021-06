Nel faller markant på grønn børs

SEB

Oslo Børs stiger 1,5 prosent til 1.123,26 poeng etter noen timers handel.

Dagens bevegelser

Zalaris er valgt av Entercard til å levere skybaserte HR- og transaksjonstjenester, opplyser selskapet tirsdag, som melder at partene har inngått en femårig kontrakt. Ved lunsj ligger aksjen flatt mot gårsdagen.

Børstungvekteren Nel ligger ned 4,8 prosent etter at meglerhuset SpareBank1 Markets nedgraderer aksjen fra kjøp til selg. Samtidig kutter meglerhuset sitt kursmål på aksjen fra 20 til 8,50 kroner. Ved lunsj omsettes aksjen for 17,3 kroner.

Lakseselskapet Salmonor skal ifølge flere uavhengige kilder være i ferd med å bli solgt til et børsnotert selskap, skriver DN. De aktuelle kjøperne skal være NTS/Midt-Norsk Havbruk, hvor Helge Gåsø på Frøya er hovedeier og styreleder, det John Fredriksen-kontrollerte oppdrettselskapet Mowi og Salmar, som kontrolleres av Gustav Witzøe og familien.

Kepler Cheuvreux gjentar TDN Direkt sin salgsanbefaling på Borr Drilling med kursmål på fire kroner, etter at Borr mandag la frem en rapport som viste at inntektene mer enn halverte seg i første kvartal fra samme periode i fjor.

Byggma stiger mest av aksjene på børsen med en oppgang på 16,7 prosent. Mandag ble det gjennomført en aksjesplitt, hvor én gammel aksje ble til ti nye.

SEB ser en 42 prosent oppside i Norwegian-aksjen , og mener flyselskapet vil være i en relativt god posisjon etter at den krevende restruktureringsprosessen ble fullført onsdag forrige uke. Ved lunsj ligger aksjen opp 7,3 prosent.

Atea styrkes etter en ny anbefaling, og aksjen er ved lunsj opp 6,1 prosent til 174,00 kroner. Arctic hever kursmålet på Atea-aksjen kraftig og anbefaler kjøp.

Olje

Ved lunsjtider omsettes et fat brent-olje for 70,79 dollar fatet, en oppgang på 1,9 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen ligger på 68,15 dollar fatet, opp 1,89 prosent i løpet av dagen.

Prisene stiger i forkant av at oljeministrene i OPEC+ møtes i Wien klokken 14.30 tirsdag.

Ifølge TDN Direkt meldes det at Opec+ sin tekniske komité (JTC) nå estimerer at oljelagrene vil avta raskt i andre halvdel av 2021, og at det ventes et strammere globalt marked fremover.

Det er ventet at oljekartellet vil holde seg til planen om en sakte tilbakeføring av produksjonskutt på 700.000 fat pr. dag i juni og 840.000 fat pr. dag i juli.