Optimisme for gjenåpning på Wall Street

Det endte med små utslag på Wall Street tirsdag.

Nasdaq -indeksen endte ned 0,23 prosent.

-indeksen endte ned 0,23 prosent. Dow Jones steg 0,14 prosent.

steg 0,14 prosent. S&P 500 endte marginalt ned 0,05 prosent.

Fed-sjef i St. Louis, James Bullard, har i et intervju med Financial Times sagt at arbeidsmarkedet i USA er strammere enn det virker.

Til tross for at antallet sysselsatte enda er åtte millioner færre enn før pandemien ligger andre indikatorer betydelig nærmere normale nivåer, sa han. Han sa også at sentralbanken er nære å innlede en diskusjon om reduserte verdipapirkjøp.

Bevegelser

Nok en gang stikker AMC Entertainment Holding av med oppmerksomheten.

Ifølge CNBC har teaterkjeden hentet 230,5 millioner dollar gjennom et aksjesalg til Mudrick Capital Management. Ledelsen ønsker å bruke midlene til potensielle oppkjøp, oppgradering av teatrene og en bedring av balansen.

Aksjen endte opp 20,6 prosent tirsdag.

En annen kinokjede, Cinemark, fikk et kursløft på 7 prosent. Filmen A Quiet Place Part 2 dro sist helg inn 58 millioner dollar, mer enn i noen annen helg siden pandemien startet.

Boeing-kursen steg 3,1 prosent, som følge av gjenåpningsoptimisme. Meglerhuset Cowen oppgraderte flyprodusenten fra «markedsavkastning» til «meravkastning» og pekte på raskt økende etterspørsel for flybiletter.

Makro

Endelig tall for innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien i USA endte på 62,1 i mai, opp fra 60,5 i april. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 61,5.

Byggeinvesteringene i USA var opp 0,2 prosent i april, sammenlignet med måneden før. Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,5 prosent, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

ISM-innkjøpssjefsindeksen for industrien var 61,2 i mai, sammenlignet med 60,7 i april. Det var på forhånd ventet en indeks på 60,9, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.