Oslo Børs endte dagen opp 1,47 prosent til 1122,89 poeng.

Oppgang

Byggma steg betydelig i løpet av dagen, etter at selskapet på mandag utførte en aksjesplitt, der én aksje har blitt til ti nye. I tillegg har selskapet opplyst om at det skal etablere et segment bestående av eiendomsselskaper som leier ut eiendom til industriselskap. Aksjen steg 16,7 prosent.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 endte dagen opp 5,6 prosent etter at selskapet meldte at det venter endelig bekreftelse på en «stor» kontrakt med Equinor. Selskapet melder at det bdefinerer en «major» kontrakt hvor Subsea 7s andel av omsetningen overstiger 750 millioner dollar, tilsvarende 6,2 milliarder norske kroner.

Norwegian steg 5,4 prosent etter at meglerhuset SEB i morgentimene oppgraderte anbefalingen på Norwegian-aksjen til kjøp fra salg og oppjusterte kursmålet til 16 kroner. Aksjen stengte på 11,91 kroner.

Trond Mohns børsfersking M Vest Water endte dagen opp 18,6 prosent, og fortsetter dermed oppgangen fra børsnoteringen på fredag. Aksjen omsettes ved stengetid for 16,6 kroner, en klar oppgang fra tegningskursen på 12,5 kroner pr. aksje, og endte som dagens børsvinner.

Bergen Carbon Solutions endte opp 6,3 prosent. På ettermiddagen ble det kjent at selskapets styreleder Dag Vikar Skansen har kjøpt 7.000 aksjer i selskapet med en gjennomsnittspris på 38,55 kroner pr. aksje.

Atea styrkes etter en ny anbefaling, og aksjen endte opp 3,0 prosent. Arctic hever kursmålet på Atea-aksjen kraftig og anbefaler kjøp.

Nedgang

Børstungvekteren Nel falt betydelig i løpet av dagen, og endte ned 5,3 prosent. Nedgangen kom i etterkant av at meglerhuset SpareBank1 Markets nedgraderer aksjen fra kjøp til selg. Samtidig kutter meglerhuset sitt kursmål på aksjen fra 20 til 8,50 kroner.

Zalaris er valgt av Entercard til å levere skybaserte HR- og transaksjonstjenester, opplyser selskapet tirsdag, som melder at partene har inngått en femårig kontrakt. Aksjen endte ned 0,7 prosent.

Zaptec , som produserer ladere for elbiler, meldte at det har åpnet kontorer i Tyskland, som gjør at selskapet går fra tilstedeværelse i to til fire land, på tre måneder. Aksjen endte dog ned 0,4 prosent.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen omsettes et fat Nordsjøolje (brent spot) for 71,2 dollar fatet, en oppgang på 2,5 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 68,8 dollar, opp 2,6 prosent.

Tirsdag ettermiddag møttes oljekartellet Opec+ til samtaler i Wien. Ifølge Reuters har kartellet blitt enige om å beholde de planlagte produksjonsøkningene for juni og juli.

TDN Direkt skriver at Opec+ sin tekniske komité (JTC) estimerer at oljelagrene vil avta raskt i andre halvdel av 2021, og at det ventes et strammere globalt marked fremover.