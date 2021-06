Fusjonssamtaler løfter aksje på Oslo Børs

- - - - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.128,81 poeng, opp 0,5 prosent. I løpet av formiddagen har hovedindeksen vært oppe i 1.131,99 poeng, hvilket er en ny rekordnotering. Det er så langt omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Profilerte aksjer som Nel og Norwegian faller henholdsvis 0,3 prosent og 3,8 prosent mens Kahoot stiger 3,0 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 70,92 dollar, opp 0,4 prosent. Det internasjonale energibyrået IEA oppjusterer nå sine estimater for etterspørselen.

– Det kan godt tenkes at etterspørselen om et år eller så er tilbake til nivået som var før krisen, sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA til Bloomberg.

Equinor stiger 0,6 prosent til 189,46 kroner mens Aker BP klatrer 1,3 prosent til 261,10 kroner.

Styrene i NTS og SalmoNor har inngått transaksjonsavtale med sikte på å gjennomføre en fusjon mellom førstnevntes heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor. Transaksjonen planlegges finansiert med oppgjør i vederlagsaksjer og kontanter fra NTS. Det sammenslåtte selskapet vil hete SalmoNor.

– Med denne transaksjonen tar NTS et nytt og viktig steg mot vårt uttalte mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100.000 tonn norsk laks, sier styreleder i NTS, Odd R. Øie, i en kommentar. NTS stiger 3,4 prosent til 92 kroner.

Cloudberry Clean Energys rettede emisjon som ble børsmeldt tirsdag ble flere ganger overtegnet. Som et resultat av den sterke interessen bestemte selskapet seg for å øke størrelsen på emisjonen fra 80 til 86 millioner aksjer, med et samlet bruttoproveny på 1.075 millioner og tegningskurs 12,50 kroner. Aksjen stiger 6,1 prosent til 13,96 kroner.

Mercell Holding har signert avtale om kjøp av alle aksjene i den finske e-anbudsleverandøren Cloudia for 102,5 millioner euro på kontant- og gjeldfri basis. Som en del av finansieringen har Mercell hentet 400 millioner kroner gjennom en rettet emisjon på drøyt 46,2 millioner nye aksjer til kurs 8,65 kroner. Aksjen faller 0,2 prosent til 8,90 kroner.

Scatec har vunnet anbudsrunden på tre prosjekter på totalt 150 MW av sørafrikanske myndigheter. Aksjen stiger 0,6 prosent til 222,80 kroner.