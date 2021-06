Oppgang fra start på Wall Street

Wall Street stiger fra start onsdag, der de toneangivende indeksene viser en rolig oppgang for det amerikanske aksjemarkedet.

Ved åpningstid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,1 prosent.

TDN Direkt skriver onsdag at dagens fokus vil være rettet mot AMC-aksjen, som steg over 20 prosent i førhandelen. Dagens indikerte oppgang kommer følger tirsdagens utvikling, hvor aksjen steg 22,7 prosent i ordinær handel etter at selskapet meldte at de har utstedt 8,5 millioner aksjer til Mudrick for 230,5 millioner dollar. Ifølge CNBC blir det sagt at hedgefondet solgte aksjene umiddelbart til en god profitt.

Ellers er den amerikanske tiårige statsrenten svakt opp onsdag, og handles til 1,61 prosent. Også den amerikanske dollaren har styrket seg noe onsdag målt mot euro, og handles til 1,218 dollar pr euro før åpning.

Klokken 22:30 norsk tid slipper American Petroleum Institute (API) sine ukentlige oljelagertall. Det er ikke ventet makrotall av betydning onsdag, melder TDN.