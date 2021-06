Wall Street nesten i null – Reddit-rakett skjøt til himmels

Onsdag var det ikke store utslagene å skrive hjem om på de ledende amerikanske børsindeksene. Det er ventet at en ny rapport om det amerikanske arbeidsmarkedet mot slutten av uken gjør investorer avventende.

Dow Jones steg marginale 0,07 prosent til 34.600 – dermed ender den i grønt for femte dagen på rad. Den S&P 500 gikk opp med dobbelt så mye med 0,14 prosent til 4.208. Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,08 prosent til 13.748.

VIX-indeksen, som måler forventede svingninger på S&P 500 de neste 30 dagene, falt ikke overraskende med 3,46 prosent til 17,28.

Selv om det på overflaten kunne virke som det gikk tregt stjal kinokjeden AMC Entertainment showet.

Meme-aksjen AMC steg med 102 prosent til 64,87 dollar. Den la dermed på seg 32,83 dollar – den høyeste kursen den noensinne har hatt ved stenging – fra åpningskursen på 37,52 dollar.

Et godt stykke unna AMCs prosentvise økning finner vi andre meme-aksjer som GameStop og BlackBerry – de hadde likevel alt annet enn en dårlig dag. GameStop-aksjen steg med 13,39 prosent til 282,36 dollar. BlackBerry smalt opp 31,49 prosent til 15,20 dollar aksjen.

Olje, rente og krypto

Verdien av et fat med nordsjøolje steg i løpet av dagen med ytterligere 1,52 prosent. Dermed må man ut med 71,32 dollar for et nordsjøfat. WTI-oljen steg med 1,57 prosent til 68,78.

Renta på den tiårige amerikanske statsobligasjonen gikk ned 2,4 basispunkter til 1,591 prosent.

Bitcoin og Ethereum har steget med henholdsvis 4,54 og 6,84 prosent det siste døgnet. Dermed må man ut med 37.694 dollar for en Bitcoin og 2.722 dollar for Ethereum.

Det spekuleres i om Dogecoin snart vil noteres på kryptobørsen Coinbase. Det vil potensielt gjøre tulle-mynten enda mer tilgjengelig for handel. Markedets etterspørsel økte etter Dogecoin og den er i skrivende stund opp 20 prosent, til 0,4094 dollar.