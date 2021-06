Oslo Børs åpnet med en oppgang på om lag 0,7 prosent torsdag, men har i løpet av tre timers handel falt tilbake og ligger i skrivende stund ned 0,2 prosent til 1.122,0 poeng.

Dagens bevegelser

Ocean Sun -aksjen stiger 19,9 prosent etter at selskapet før børsåpning torsdag meldte at Statkraft har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Ocean Sun.

Thinfilm-aksjen faller 4,4 prosent ved lunsjtider etter at selskapet meldte at det vil bytte navn til Ensurge Micropower.

Teknologiselskapet Zwipe stiger 8,6 prosent etter at selskapet meldte at det har inngått en avtale med Middle East Payment Services (MEPS) for å levere kontaktløse betalingskort til Midtøsten og Nord-Afrika.

Sjømataksjen Mowi åpnet opp om lag 4,5 prosent ved åpningstid på børsen, men har etter noen timers handel roet seg til en oppgang på 0,6 prosent.

Trond Mohns M Vest Water steg nok en gang fra start etter fire sterke dager på børs siden noteringen. Ved lunsjtider ligger aksjen opp 28,2 prosent til 24,0 kroner. I forbindelse med noteringen på Euronext Growth ble det gjennomført en emisjon i selskapet til en kurs på 12,50 kroner.

Agilyx meldte før børsåpning at selskapet har inngått en avtale med med Technip Energies for å akselerere implementeringen av Agilyx' teknologi. Aksjen ligger ved lunsj ned 4,1 prosent etter å ha åpnet med en betydelig oppgang.

Øystein Spetalen-dominerte Horisont Energi har valgt Hammerfest som destinasjon for ammoniakkanlegget i Barents Blue-prosjektet. Aksjen ligger opp 1,3 prosent.

Børstungvekteren Scatec ligger ved lunsj opp 2,5 prosent etter at selskapet meldte at det har entret det Indiske markedet og signert en solparkavtale på 900 megawatt (MW) i staten Rajasthan.

Den svært volatile Norwegian-aksjen ligger torsdag ned 3,4 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat Nordsjøolje (brent spot) for 71,32 dollar, en oppgang på 0,2 prosent.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 70,94 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag.

Oljeprisen stiger dermed for tredje dag på rad på grunn av forventninger om en økning i drivstoffetterspørselen senere i år, spesielt i USA, Europa og Kina. Samtidig opprettholder store produsenter forsyningsdisiplin, melder Reuters.

Konsensus blant aktørene, inkludert OPEC +, er at etterspørselen etter olje vil overstige tilbudet i andre halvdel av 2021, noe som har økt prisene den siste tiden.