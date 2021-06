De toneangivende indeksene på Wall Street faller fra start torsdag.

Ved åpningstid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,5 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,8 prosent.

Jobless claims

Ifølge statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag var antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) 385.000 personer i forrige uke, skriver TDN Direkt. På forhånd var det ventet et antall på 390.000 personer ifølge Trading Economics.

The Wall Street Journal skriver torsdag at tallet representerer en nedgang på mer enn 30 prosent siden slutten av april, og at dette er første gang nivået ligger under 400.000 siden pandemien startet.

AMC Entertainment er fortsatt i fokus torsdag, etter at selskapet på ny søker å selge 11,55 millioner aksjer gjennom en aksjedistribusjonsavtale.

I børsmeldingen er imidlertid styret klar i sin tale; Aksjen har vært ekstremt volatil, som kan forårsake betydelige tap i selskapets A-aksjer.

«Vi mener den siste volatiliteten og vår nåværende markedspris er urelatert til den underliggende virksomheten, eller makro- og industrifundamentale faktorer, og vet ikke hvor lenge disse dynamikkene vil vare. Under rådende forhold anbefaler vi mot å investere i vår A-aksje, hvis ikke de er forberedt på å tape alt eller en betydelig del av din investering», heter det i meldingen ifølge TDN.