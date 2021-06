Halvveis ut i handelen har stemningen tatt seg opp på de amerikanske børsene, og særlig for Dow Jones som nå står i pluss 0,1 prosent på 34.624,91 etter å ha vært markant ned fra start.

Nasdaq faller 0,8 prosent til 13.650,34, mens S&P 500 går tilbake 0,2 prosent til 4.199,51.

Sykliske aksjer som Merck og Dow Inc. drar lasset, og General Motors spretter opp 5,5 prosent etter sitt varsel om at resultatene i første halvår vil bli «betydelig bedre» enn tidligere guidet.

Oppsvinget kommer etter tall fra ADP Employer Services som viste at privat sysselsetting kom inn langt over forventning i mai. I tillegg falt jobless claims til under 400.000 for første gang siden tidlig i coronapandemien.

Mer enn et comeback?

Dette skaper forventninger før fredagens arbeidsmarkedsrapport, karakterisert som månedens viktigste nøkkeltall. Konsensus peker mot 650.000 sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i mai, og en ledighet på 5,9 prosent. April-rapporten viste en sysselsetting på 610.000 og en ledighet på 6,0 prosent.

Ellers på makrofronten kom også forventningsindeksen for innkjøpssjefer i den amerikanske tjenestesektoren (non-manufacturing ISM) inn over forventning i mai, med noteringen 64,0 mot konsensus 63,0. I april var indeksen på 62,7.

– Økonomien viser klart frem noen veldig reelle signaler om dette ikke bare er et comeback – ekspansjonsmodus kan være i kjømda, sier E-Trade-direktør Mike Loewengart til CNBC.

