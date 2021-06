Tyngre dag på Wall Street – Tesla faller etter tilbakekalling

Etter onsdagens grønne dag, var det mer motbakke på Wall Street torsdag. Industriindeksen Dow Jones endte med en nedgang på marginale 0,07 prosent til 34.577. Dermed stopper den fem dager lange rekken med grønne dager for indeksen. I rødt endte også S&P 500, som gikk ned med 0,36 prosent til 4.192. Enda tyngre gikk det med teknologiindeksen Nasdaq, som raste ned med 1,03 prosent til 13.614.

Tesla annonserte torsdag at de tilbakekaller 7.696 biler av typen Model 3 og Model Y. Markedet reagerte kraftig og sendte den med 5,33 prosent. Den hentet seg noe inn i etterhandelen, med 0,07 prosent til 573 dollar per aksje.

Bedre gikk det med General Motors som steg med hele 6,40 prosent. I etterhandelen gikk den imidlertid tilbake med 0,17 prosent til 63,35 dollar aksjen.

Etter gårsdagens rally sendte AMC Entertainment torsdag ut pressemelding med en advarsel til sine aksjonærer, melder Marketwatch. «Nylig har og fortsetter aksjen vår å oppleve en ekstrem volatilitet som kan påføre store tap på kjøpere av våre aksjer.» De store svingningene fortsetter og etter onsdagens verdiøkning på nesten 100 prosent, dalte AMC-aksjen torsdag med kraftige 17,92 prosent til 51,34 dollar aksjen.

En annen meme-aksje – BlackBerry – hadde i løpet av dagen et høyere handelsvolum en normalt og steg i løpet av børsdagen med 4,13 prosent. I etterhandelen fortsatte det høye handelsvolumet og aksjen la på seg ytterligere 0,57 prosent, til 15,98 dollar aksjen.

Netflix-aksjen falt i løpet av dagen med 1,96 prosent til 489,43 dollar. Marketwatch meldte tirsdag om et dødskryss i selskapets aksjemønster. 50-dagers gjennomsnittet på aksjen falt torsdag til 513,96 fra 514,89 dollar på onsdag. Dermed falt 50-dagerssnittet under 200-dagersnittet, som torsdag gikk opp til 514,50. Et slikt kryss kan bety en lengre nedadgående trend i aksjeprisen. Forrige gang et slikt kryss ble observert var 28. august 2019.

Rente, olje og jobbmarked

Renta på den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg med 3,7 basispunkter til 1,628 prosent.

Prisen på et fat med nordsjøolje steg med 0,18 prosent til 71,34 dollar.

Fredag kommer den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, som karakteriseres som månedens viktigste nøkkeltall. Konsensus peker mot 650.000 sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i mai, og en ledighet på 5,9 prosent. April-rapporten viste en sysselsetting på 610.000 og en ledighet på 6,0 prosent.