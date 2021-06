Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan faller Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,14 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,14 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,10 prosent, Sensex i India stiger 0,14 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,51 prosent. Straits Times i Singapore svekkes 0,09 prosent.

Tech-nedtur

Ifølge CNBC faller en rekke tech-aksjer i Asia fredag. I Hongkong svekkes Alibaba 0,16 prosent, til tross for at Alibaba-tilknyttede Ant Group har sikret seg godkjenning for å drive forbruksfinansiering.

Også flere andre Hongkong-noterte kinesiske selskaper svekkes. Baidu faller 3,10 prosent og Tencent svekkes 0,65 prosent.

Investorsentimentet er ifølge CNBC svekket etter at USAs president Joe Biden har satt 28 nye kinesiske selskaper på en svarteliste over selskaper som amerikanere ikke kan investere i.