Store kursutslag i AMC på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent, Dow Jones stiger 0,4 prosent mens S&P 500 stiger 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,60 prosent.

AMC har gått som en kule de siste ukene, men på torsdag var det stopp da aksjen stupte nesten 18 prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til falt den 5 prosent mens den er opp 4 prosent etter to minutters handel. AMC var den mest populære internasjonale aksjen blant privatinvestorene som handlet hos DNB Markets i mai.

– AMC er den mest omsatte aksjen om vi ser på internasjonale selskaper, og har nå overtatt toppen fra GameStop. Begge er shortskvis-aksjer som har fått mye fokus på Reddit-forum, sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, til Finansavisen torsdag.

Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement, kjent som «Nonfarm payrolls», viser en svakere utvikling enn ventet også i mai – etter den store skuffelsen i april.

Rapporten, som gjerne omtales som «månedens viktigste» blant nøkkeltall, viser en sysselsettingsvekst utenfor landbruket på 559.000 personer. Konsensus på forhånd var en økning på 650.000. Arbeidsledighetsraten oppgis til 5,8 prosent.