Rekordrushet fortsetter på børsen

Hovedindeksen endte på 1.133,48 fredag, etter en oppgang på 0,8 prosent. Dagens sluttrekord kommer dermed med større margin enn torsdag. 1.133,48 er også ny intradag all-time high.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt 5.100 millioner kroner.

Wall Street åpnet opp , til tross for at arbeidsmarkedsrapporten fra USA, månedens viktigste nøkkeltall, viste en svakere sysselsetting enn ventet utenfor jordbrukssektoren i mai. Lavere enn ventet var også ledighetsraten.

Toneangivende Europa-børser er marginalt ned fredag ettermiddag.

Oljeprisen videre opp

Oljeprisen fortsetter oppturen, og Brent-oljen står i 71,80 dollar fatet. Dette er opp 0,7 prosent i dagens handel, og opp fra rundt 71,50 dollar fatet ved stengetid torsdag. WTI-oljen klatrer 0,8 prosent til 69,34 dollar fatet.

«Det ser ut til at oljeprisen har stabilisert seg over 70 dollar fatet. Sommeren og gjenåpning vil gi et oppsving i etterspørselen etter olje i andre halvår», sier PVM-analytiker Stephen Brennock til Reuters.

«Oljeprisen finner medvind fra de tydelige tegnene på at etterspørselen er bedret betraktelig», følger Commerzbank opp med.

Lite Norwegian-løft

På Oslo Børs steg Equinor 0,2 prosent til 191,06 kroner, mens Aker BP endte opp 0,8 prosent til 265,80 kroner.

Oppgangen var bred blant tungvekterne i fredagens handel, men uten de aller største relative utslagene. Volatile Norwegian utmerket seg positivt på dagen for sin generalforsamling, der beskjeden fra finansdirektør Geir Karlsens til aksjonærene var at nettogjelden aldri har vært bedre . Selskapet la fredag også frem trafikktall for mai, som viste en økning i bookinger. Aksjen endte opp 2,8 prosent til 11,02 kroner