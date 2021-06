Høyt på vinnerlisten finner vi også BW Ideol. Aksjen er nå opp 4,9 prosent, uten at det har kommet noen meldinger fra selskapet. Det er foreløpig kun omsatt aksjer i selskapet for drøyt 150.000 kroner.

SoftOx melder at det danske legemiddelverket har gitt en betinget godkjenning for den første studien på mennesker for SoftOx Inhalation Solution. Aksjen klatrer 1,9 prosent.

Faller

TietoEVRY har sikret salgsgevinst på 700 millioner kroner etter salg av softwareselskap. Salget virker ikke å ha stor innvirkning på investorene som sender aksjen ned 0,2 prosent.

AquliasBraemar deltar i utvikling av hyrdogenbrenselscelle til passasjer- og bilferger. Aksjen faller 1,5 prosent etter nyheten.

Trond Mohn-dominerte M Vest Water faller tilbake 9,2 prosent, etter kraftig oppgang i forrige uke. Torsdagens steg aksjen over 32 prosent, etterfulgt av nye 16,5 prosent fredag. Aksjen var etter dette langt mer enn doblet siden børsdebuten.

Også dagens foreløpig største taper, Prosafe , ble kraftig styrket før helgen. Fredag steg aksjen drøye 29 prosent etter å ha oppnådd støtte fra långiverne om en restruktureringsløsning som vil redusere gjelden med 9 milliarder kroner. Mandag faller Prosafe tilbake 8,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,72 prosent til 71,37 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,60 prosent til 69,20 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen er mandag svekket som følge av at markedet venter på tydelig prisingstrender, til tross for at sentimentet stort sett er støttet av sterke etterspørselsutsikter fra den vestlige verden, melder TDN Direkt.

Det vil denne uken være fokus på oljemarkedsrapportene fra OPEC og IEA, som kommer henholdsvis torsdag og fredag.

Ifølge TDN Direkt er analytikere nå er bekymret for at hvis OPEC+ skal fortsette å holde tilbake fat fra markedet, og at den forestående etterspørselsøkningen vil overstige økningen i tilbudet i oljemarkedet.