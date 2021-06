Blandet åpning på Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner uken blandet.

Ved åpningstid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,03 prosent.

Industriindeksen Dow Jones åpner opp 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,1 prosent.

Reuters skriver mandag at investorene foreløpig sitter på gjerdet i påvente av viktige inflasjonstall senere i uken, melder TDN Direkt.

Den amerikanske tiåringen stiger med om lag to basispunkter mandag og handles til 1,576 prosent. Ifølge Marketwatch kommer bevegelsen som følge av finansminister Janet Yellens uttalelser om at det vil være akseptabelt dersom president Joe Bidens støttepakke bidrar til noe inflasjonspress. Videre uttalte hun at hun venter at prispresset vil være midlertidig på grunn av faktorer som inkluderer flaskehalser i forsyningskjedene, noe som ikke representerer en vedvarende prisøkning.

Yellen estimerer ifølge Marketwatch at inflasjonen vil forbli forhøyet på rundt 3 prosent år-over-år frem til slutten av inneværende år.

Ellers har Tesla meldt at selskapet har kansellert deres dyreste variant av Model S, Model S Plaid Plus , og Google meldte om en bot på 220 millioner euro fra franske konkurransemyndigheter.