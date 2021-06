Det ble en volatil start på uken på Oslo Børs og hovedindeksen endte i rødt mandag.

Hovedindeksen endte ned 0,20 prosent til 1.131,25 poeng.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da Oslo Børs stengte ned 0,1 prosent til 71,52 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 0,2 prosent til 69,28 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen holder seg rundt samme nivåer som forrige uke i påvente av ytterligere atomsamtaler mellom verdensmaktene og Iran. Avtalen er ventet å påvirke oljeprisen ettersom iransk olje kan komme tilbake på markedet.

– Hovedbekymringen handler om at iransk olje kommer tilbake, men jeg tror ikke det kommer noen avtale før det iranske valget, sier Avtar Sandu, sjefanalytiker i Phillips Futures i Singapore.

Analytikere venter at Iran vil øke sin produksjon fra 500.000 til 1 millioner fat pr. dag dersom sanksjonene blir løftet.

Ifølge TDN Direkt er analytikere nå er bekymret for at hvis OPEC+ skal fortsette å holde tilbake fat fra markedet, og at den forestående etterspørselsøkningen vil overstige økningen i tilbudet i oljemarkedet.

Falt

Leverandør av byggevarer Byggma falt tungt ned 13,7 prosent. Selskapet sendte mandag morgen ut børsmelding der hovedeier og adm. direktør Geir Drangsland tar gevinst etter 373 prosent oppgang siste 12 måneder og selger seg ned fra 88,6 prosent til 50 prosent.