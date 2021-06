Biotek-rally i New York

Det ble blandede utslag for de ledende indeksene på Wall Street i mandagens handel.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.226,52 poeng.

Industriindeksen Dow Jones falt 0,36 prosent til 34.630,24 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg imidlertid 0,49 prosent til 13.881,72 poeng.

Dermed ble det ingen ny rekord for S&P 500, som nylig nådde ny all-time high på 4.238,04.

Morgan Stanley-strateg Michael Wilson mener S&P 500 er altfor dyr i forhold til forventet inntjening. Matthew Garman, en annen Morgan Stanley-strateg, mener hele aksjemarkedet kan være på vei mot en smell. Fire av hans fem indikatorer for å time markedet lyser nå rødt.

Denne uken har investorene dessuten nye amerikanske inflasjonstall å se frem mot. De kommer på torsdag, etter at tallene for april viste den sterkeste konsumprisveksten siden 2008 . DNB har spådd en enda sterkere økning i mai.

Helseaksje i været

Biogen steg hele 38 prosent, etter at en ny medisin mot Alzheimers er blitt godkjent for bruk i USA, for første gang på nærmere 20 år.

Andre helseaksjer som Johnson & Johnson, Merck & Co. og Pfizer falt imidlertid.

Meme-aksjene AMC, GameStop og BlackBerry steg også alle tosifret, med oppganger på henholdsvis 15, 13 og 14 prosent.

Tesla har kansellert sin dyreste variant av Model S, Model S Plaid Plus. Mandag endte elbilaksjen opp 1,1 prosent.

Google har fått en bot på 220 millioner euro fra franske konkurransemyndigheter. Tech-gigantens morselskap Alphabet endte opp 0,2 prosent.

Cruiseoperatørene Carnival og Norwegian Cruise Line steg 1,1 og 3,1 prosent.

De norske aksjene

Frontline-aksjen steg 2,5 prosent til 8,59 dollar i mandagens handel. Tidligere på dagen endte aksjen ned 0,7 prosent til 70,30 kroner i Oslo.

Golden Ocean Group steg 2,3 prosent til 10,26 dollar i USA, etter en oppgang på 0,4 prosent til 83,60 kroner på Oslo Børs tidligere på dagen.

Equinor steg 0,3 prosent til 23,18 dollar i USA, mens den endte opp 0,6 prosent til 192,20 kroner her hjemme.

Flex LNG endte ned 2,0 prosent til 14,38 dollar. I Oslo var kursfallet 1,1 prosent til 118,50 kroner.

Tor Olav Trøims Borr Drilling endte ned 1,1 prosent til 0,96 dollar. I den norske handelen tidligere på dagen gikk riggaksjen opp 1,7 prosent til 8,01 kroner.

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,2 prosent, etter en volatil start på uken.