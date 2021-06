Blandet stemning i Asia

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,51 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,35 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,02 prosent, Sensex i India er ned 0,23 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,11 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,28 prosent.

Nøkkeltall

Den japanske økonomien krympet mindre enn ventet i årets første kvartal.

Japans brutto nasjonalprodukt (BNP) endte ned 1,0 prosent, mot et ventet fall på 1,2 prosent. De foreløpige tallene viste en nedgang på 1,3 prosent.

På årsbasis var nedgangen 3,9 prosent, mens de foreløpige tallene her viste et fall på 5,1 prosent. Analytikerne hadde her på forhånd spådd en nedgang på 4,8 prosent.