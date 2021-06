Mohn-yndling stiger mest av aksjene på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,1 prosent ved lunsjtider tirsdag.

Dagens bevegelser

Bergen Carbon Solutions meldte på formiddagen at selskapet har signert en intensjonsavtale med et kinesisk selskap for samarbeid med leverandører og forretningstvikling for grønne karbon-nanofibre i Asia. Aksjen ligger opp 9,4 prosent.

Medisinutstyr-selskapet Medistim har lansert en Pay Per Procedure-funksjonalitet (PPP) for sin MiraQ-plattform i USA, opplyser selskapet. Ved lunsjtider ligger aksjen ned 1,0 prosent.

BerGenBio kunne i morges melde at de nå har fått fast track-status fra Det amerikanske legemiddelverket (FDA). Aksjen var pauset i børsåpningen, men åpnet etter kort tid, og har steget til en oppgang på 17,0 prosent, og ligger an som dagens børsvinner.

Børstungvekteren Nel stiger markante 6,1 prosent i løpet av dagen, og ligger an som som dagens mest omsatte aksje. Tyske småsparere fortsetter å hamstre aksjer, og ferske aksjonærlister viste mandag at Clearstream Banking nå eier 50,2 prosent.

Play Magnus Group klatrer tirsdag 11,8 prosent etter at SpareBank 1 Markets spår dobling for aksjen.

Trond Mohn-dominerte M Vest Water endte mandag ned over 10 prosent, og faller tirsdag ettermiddag 10,1 prosent videre. Aksjen ligger allikevel opp 61,1 prosent fra første handelsdag i slutten av mai.

Byggma fortsetter ned 7,0 prosent. Aksjen endte mandag ned 13,7 prosent, etter at Byggma-sjef Geir Drangsland tok gevinst etter oppgang på over 370 prosent det siste året.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat brent-olje for 70,98 dollar fatet, en nedgang på 0,7 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 68,76 dollar, ned 0,6 prosent.

Ifølge TDN Direkt er svake importtall for olje fra Kina en årsak til den svakere oljeprisen tirsdag. Det pekes imidlertid på at dette ventes å være midlertidig siden innhentingen i Vesten fortsetter å holde sentimentet oppe.

– Prisnedgangen vil sannsynligvis være kortvarig, siden de fundamentale forholdene for olje ligger godt an. Enn så lenge vil det nok være noen nervøse long-posisjoner i markedet som tar gevinst og dytter markedet ned, sier senioranalytiker i Oanda, Jeffery Halley, ifølge TDN Direkt.