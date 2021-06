Wall Street stiger fra start

De toneangivende indeksene på Wall Street i USA stiger fra start tirsdag.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner relativt flatt på 0,02 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,5 prosent.

Den beryktede Gamestop-aksjen steg nok en gang i førhandelen, der kursen nærmet seg 300 dollar pr. aksje, som er om lag prisen aksjen nådde i februar. Også de tilknyttede «Reddit-aksjene» steg i førhandelen, der AMC steg 5,4 prosent og Blackberry 6,3 prosent.

Før åpning kom handelstall for USA for april. Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 68,9 milliarder dollar i april, fra et revidert underskudd på 75,0 milliarder foregående måned. I etterkant har den amerikanske tiåringen falt, og ligger i førhandelen på 1,528 prosent, ned litt over fire basispunkter.

Også tall for detaljhandel i USA kom inn før åpning, hvorav tallene viste en økning på 14,5 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, melder TDN Direkt.

For investorene er imidlertid fokus rettet mot inflasjonstallene som kommer torsdag denne uken. Før åpning ligger VIX-indeksen på 16,39 prosent, ned 0,18 prosent siden i går.