Røkke-aksje klatrer etter milliardavtale – laksegigant faller tungt

REC

Oslo Børs stiger svakt i åpningen onsdag.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.131,80, opp 0,25 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,54 prosent til 72,46 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,37 prosent til 70,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge TDN Direkt er det nå tegn på sterk drivstoffetterspørsel i Europa, samtidig som utsiktene for et iransk comeback i oljemarkedet ser mindre sannsynlig ut etter uttalelser fra den amerikanske innenriksministeren om at det er usannsynlig med en løfting av sanksjonene.

– Nylig trafikkdata tyder på mer reising ettersom restriksjonene lettes. Økningen i etterspørsel ventes å bli sterk, sier analytikere i ANZ, ifølge nyhetsbyrået, og det påpekes at trafikkdata fra 15 europeiske byer nå ligger på høyeste nivå siden pandemien startet.

Equinor styrkes 0,67 prosent til 191,52 kroner, mens Aker BP er opp 1,98 prosent til 266,20 kroner.

I rødt

Dagens mest omsatte aksje er SalMar, som nå faller 4,63 prosent til 601,80 kroner.

Selskapet hentet i går kveld 2,7 milliarder kroner med en emisjonskurs på 602 kroner. I tillegg noteres aksjen i dag eksklusive utbytte på 20 kroner.

En av gårsdagens store vinnere, BerGenBio , faller tilbake 6,51 prosent til 25,26 kroner. Tirsdag endte aksjen opp hele 19,6 prosent etter melding om at selskapet har fått fast track-status fra Det amerikanske legemiddelverket (FDA).

Også Nel steg markant tirsdag. I dag faller aksjen tilbake 2,42 prosent til 16,90 kroner. Tyske småsparere eier nå mer enn halvparten av aksjene i hydrogenselskapet.

Quantafuel melder onsdag morgen at de nå styrker tilstedeværelsen i Danmark og investerer i en ny sorteringslinje i Aalborg. Aksjen er ned 0,47 prosent til 42,80 kroner.

Oppdatering

Aker Solutions er nå tildelt en stor rammeavtale i Brasil fra Petrobras. Det sende aksjen opp 4,05 prosent til 17,59 kroner.

Blant resten av de mest omsatte styrkes REC Silicon 5,17 prosent til 18,70 kroner. Selskapet er nevnt i en rapport fra Det hvite hus, som omhandler hvordan USA skal gjøre seg uavhengig av Kina.

Elkem er opp 4,14 prosent til 30,66 kroner.

Dagens aller største vinner er Ocean Sun med en oppgang på 12,69 prosent til 41,75 kroner.

R8 Property har sin første noteringsdag på Euronext Growth, og stiger 4,59 prosent til 39,75 kroner i debuten.