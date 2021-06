Oppgang fra start på Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner med oppgang.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,5 prosent.

Renten på den amerikanske tiårige statsobligasjonen har falt under 1,50 prosent i løpet av onsdagen for første gang siden starten av mars, dagen før de høyt ventede inflasjonstallene, melder TDN Direkt.

Dollarindeksen er ned 0,14 prosent til 89,94, mens volatilitetsindeksen VIX er ned to prosent til 16,10 poeng.

Det er ikke ventet noen amerikanske nøkkeltall onsdag. Etter stengetid på Oslo Børs publiseres imidlertid den ukentlige statistikken over de amerikanske oljelagrene. Klokken 16 er det rentebeskjed i Bank of Canada, skriver TDN.

Ellers drar Joe Biden på sin første utenlandstur som president onsdag. Han skal på et åtte dagers oppdrag for å «bygge transatlantiske bånd som var anstrengt under Trump, samt en omformulering av forholdet til Russland», skriver Reuters.

Bidens første stopp er på G7-møtet, mens det mest anspente møtet vil være med den russiske presidenten Vladimir Putin i Genève 16. juni.