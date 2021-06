- - - - - -

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 1.128,53 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag. Det ble omsatt aksjer for litt over 7 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,67 dollar, opp 0,8 prosent. Ifølge TDN Direkt er det tegn på sterk drivstoffetterspørsel i Europa, samtidig som utsiktene for et iransk comeback i oljemarkedet ser mindre sannsynlig ut. Equinor gikk opp 0,5 prosent til 191,10 kroner mens Aker BP klatret 2,3 prosent til 269 kroner.

Tirsdag ble det kjent at det amerikanske legemiddelverket (FDA) har gitt BerGenBio fast track-status for bemcentinib i kombinasjon med et anti-PD-(L)1-legemiddel for behandling av pasienter med AXL-positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Nyheten førte til en kursoppgang på 19,6 prosent. Onsdag falt aksjen 7,3 prosent til 25,04 kroner.

SalMar har gjennomført en emisjon hvor det ble utstedt 4,5 millioner aksjer til en kurs på 602 kroner stykket, tilsvarende et bruttoproveny på 2,7 milliarder kroner. SalMar understreker at de nye aksjene ikke inkluderer retten til kontantutbyttet (20 kroner pr. aksje) som ble annonsert 9. april. Aksjen falt 5,3 prosent til 597,80 kroner.

Aker Solutions har sikret en stor rammeavtale med brasilianske Petrobras hvor det skal tilbys subsea livssyklustjenester for Petrobras-opererte olje- og gassfelt utenfor Brasil. Avtalen har en fast periode på tre år og inkluderer en opsjon for forlengelse på ytterligere to år. Aker Solutions definerer en stor kontrakt som en kontrakt på 1,2 -2,0 milliarder kroner. Aksjen falt 0,3 prosent til 16,85 kroner.

Quantafuel investerer i en plastforbehandlingslinje i Aalborg i Danmark for å sikre råstoff til Skive-anlegget. Investeringen gjøres også med tanke på å bygge volum for et større anlegg i Esbjerg. Total capex for investeringen på 60 millioner kroner og forbehandlingsanlegget vil være i drift i 1. kvartal 2022. Aksjen falt 1,1 prosent til 42,52 kroner.

R8 Property hadde sin første noteringsdag på Euronext Growth onsdag. Aksjen endte på 38,15 kroner, 0,4 prosent over IPO-kursen på 38 kroner.