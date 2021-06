Pengemaskin suser opp – grønn aksje stuper etter hendelse

Oslo Børs går mot nok et fall, for fjerde dag på rad. Hovedindeksen er i 14-tiden ned 0,4 prosent til 1.124,00 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,28 milliarder kroner.

Oljeprisene stiger imidlertid. Brent-oljen er opp 0,5 prosent til 72,39 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 70,01 dollar fatet. Til sammenlignet kostet Brent-oljen 72,67 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Equinor er ned 0,7 prosent til 189,76 kroner, mens Aker BP er uendret på 269,00 kroner.

Panoro Energy stiger 5,6 prosent til 22,80 kroner. Onsdag ble den siste avtalen med Tullow sluttført. Arctic-analytiker Daniel Stenslet mener oppkjøpene gjør Panoro til en «cash flow-maskin», og at selskapet er sterkt undervurdert. Han opererer med et kursmål på 34 kroner.

Slik går det med dagens aksjetips.

Mest stiger imidlertid seismikkselskapet Axxis Geo Solutions , som er opp 63,1 prosent til 57 øre. Selskapet har gjennomført en restrukturering der flere kjente investorer har sprøytet inn midler.

Ocean Sun topper taperlisten i skrivende stund, med et kursfall på 15,1 prosent til 34,80 kroner. Bakgrunnen er en hendelse i Albania som innebærer alvorlig skade for et flytende solkraftverk.

Nest mest omsatte aksje etter Equinor er John Fredriksens tørrlastgigant Golden Ocean Group , som stiger 3,6 prosent til 90,05 kroner. Onsdag ble det meldt om oppgang igjen i tørrlastratene, etter flere dager med nedgang.

Archer , en annen Fredriksen-aksje, er opp 1,3 prosent til 4,99 kroner etter en kontraktsforlengelse i Argentina.

Nel , der tyske småsparere har over halvparten av aksjene, er ned 4,5 prosent til 16,55 kroner.

Pexip stiger godt på høy omsetning. Videokonferanseaksjen er opp 7,9 prosent til 78,85 kroner. På en drøy uke har selskapet kjøpt tilbake egne aksjer for mer enn 32 millioner kroner.

Gjensidige er ned 1,7 prosent etter nedgradering, Norwegian er ned 1,7 prosent og Scatec faller 4,2 prosent til 212,50 kroner. Kahoot faller 4,2 prosent til 63,40 kroner.

Nordic Semiconductor er opp 0,5 prosent til 237,40 kroner etter storkjøp av Capital Group-selskaper.