Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.941,530 poeng mens Dow Jones står i 34.662,47 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.235,49 poeng.

Traderaksjer som GameStop og AMC faller henholdsvis 8,3 prosent og 2,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,52 prosent.

Makro

Konsumprisveksten i USA skjøt ytterligere fart i mai. På månedsbasis var inflasjonen 0,6 prosent, og på årsbasis var den hele 5,0 prosent, det meste siden august 2008, viser ferske tall torsdag. Spenningen har vært stor i forkant av de nye tallene. Konsensus var 0,4 prosent på månedsbasis og 4,7 prosent på årsbasis.

376.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 5. juni, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var konsensus 370.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.499.000 pr. 29. mai. Konsensus her var på forhånd 3.602.000.

Europa

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,0 prosent. Innskuddsrenten på minus 0,5 prosent videreføres også.

ESB kjøper nå obligasjoner for rundt 80 milliarder euro. Dette er på toppen av obligasjonskjøp på 20 milliarder i måneden gjennom det ordinære kjøpsprogrammet (APP). PEPP har en ramme på 1.850 milliarder euro. Torsdag opplyser ESB at programmets ramme videreføres til minst utgangen av mars 2022, og at sentralbanken vil fortsette å foreta sine PEPP-kjøp i en vesentlig høyere takt enn tidligere i år.